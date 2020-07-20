مصر تتفق مع الصين لتصبح مركزاً لتصنيع لقاح كورونا في القارة الأفريقية

أعلنت وزارة الصحة المصرية الاتفاق مع الصين على أن تصبح مصر مركزاً لتصنيع لقاح فيروس كورونا التي تسعى شركة صينية لتطويره في القارة الأفريقية، لافتة النظر إلى أنه سيقيم وضع خطوط الإنتاج في مصر من حيث الجودة والإمكانية، وذلك للبدء في تصنيع اللقاح بمجرد التوصل إليه.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في تصريح اليوم، إن وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، بحثت خلال استقبالها، اليوم، السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشانغ، مشاركة مصر في إجراء التجارب كأحد المراكز الدولية المشاركة في تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية التي تقوم بإجراء تجارب على تصنيع لقاح لفيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية، تمهيدًا لإنتاج ذلك اللقاح في مصر بعد ثبوت فعاليته.