“مسام” ينتزع 1,287 لغمًا حوثياً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير اليمن من الألغام” خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2020م، من انتزاع 1,287 لغمًا منها 74 لغمًا مضادة للأفراد، و 262 لغما مضادة للدبابات، و926 ذخيرة غير متفجرة، و 25 عبوة ناسفة.