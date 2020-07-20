لقاح إكسفورد ضد كورونا .. كيف يعمل وهل أصبح آمنا للبشر؟

لا بد أنك تسمع كثيرا عن لقاح فيروس كورونا التاجي المستجد الذي تعمل على تطويره جامعة أكسفورد لكنك قد لا تكون على علم بالبشرى الكبرى.

وبحسب تقرير الجارديان أثبت العقار أنه آمن ويؤدي إلى استجابة مناعية.

إذ أظهرت التجارب التي شملت 1077 شخصًا أن الحقن باللقاح أدى بهم إلى إنتاج أجسام مضادة وخلايا T يمكنها محاربة كوفيد-19.

وتعتبر هذه النتائج الواعدة للغاية هي أحدث ما أُعلن عنه بخصوص لقاح أكسفور الجديد المضاد لكورونا.

ولكن لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا كافياً لتوفير الحماية، وهناك تجارب أكبر جارية.

وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

كيف يعمل لقاح كورونا الجديد؟

يتم تطوير اللقاح، الذي يسمى ChAdOx1 nCoV-19، بسرعة غير مسبوقة.

وهو مصنوع من فيروس معد وراثيا يسبب نزلات البرد في الشمبانزي، تم تعديله بشكل كبير لكي لا يسبب عدوى لدى البشر.

وأيضًا لجعله “يبدو” أشبه بالفيروس التاجي.

وأنجز العلماء ذلك عن طريق نقل التعليمات الوراثية لـ “بروتين سبايك” للفيروس التاجي، وهو الأداة الحاسمة التي يستخدمها لغزو خلايانا، إلى اللقاح الذي يطورونه.

وهذا يعني أن اللقاح يشبه الفيروس التاجي ويمكن لجهاز المناعة تعلم كيفية مهاجمته.

هل لقاح كورونا الجديد آمن؟

لقاح كورونا الجديد آمن جدا، ولكن هناك آثار جانبية، وهي ليست خطيرة.

إذ أصيب 70 ٪ من الأشخاص المشاركين في التجارب بالحمى أو الصداع، ويقول الباحثون إنه يمكن إدارة ذلك باستخدام الباراسيتامول.

وتقول سارة جيلبرت، من جامعة أكسفورد: “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”.

وذلك قبل أن نؤكد ما إذا كان اللقاح لدينا سيساعد على إدارة جائحة كوفيد-19، ولكن هذه النتائج المبكرة تبشر بالخير”.