قطر متورطة في تمويل مليشيات “حزب الله”

برلين – وكالات

كشف تقرير ألماني تورط قطر في تمويل مليشيات “حزب الله” الإرهابية، وذلك عبر صفقات أسلحة وذخائر، وأموال تدفعها الدوحة واللبنانيين المنفيين فيها لـ”حزب الله”.

وقالت صحيفة “داي زيت” الألمانية، في تقرير لها، إن المقاول الأمني للقطاع الخاص في ألمانيا جيسون جي، والذي يعمل لصالح قوات المخابرات والأمن في الجمهورية الفيدرالية، كشف عن تمويل الدوحة لميليشيات “حزب الله” المصنفة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها جماعة إرهابية.

ولفت التقرير إلى أن “جيسون تحصل على بعض المعلومات المشينة، التي تشير إلى عقد صفقة أسلحة لذخائر حرب من أوروبا الشرقية كان من المفترض أن تصل إلى شركة في قطر، كما كان هناك تدفقات مالية من العديد من القطريين الأغنياء واللبنانيين المنفيين في الدوحة إلى حزب الله”، فيما أكد الصحفيان المخضرمان ياسين مشربش، وهولجر ستارك، أن هذه التبرعات تمت بمعرفة مسؤولين حكوميين مؤثرين من خلال منظمة خيرية في الدوحة.

وبينت الصحيفة الألمانية أنها تحصلت على أجزاء من ملف يحتوي على بيانات تدين قطر، وأضافت “تحاول الولايات المتحدة منذ فترة طويلة وقف تمويل حزب الله، ومن شأن الأدلة الدامغة على تدفق الأموال من قطر إلى الجماعات الإرهابية أن يزيد من الضغط على الدوحة وقد يؤدي إلى فرض عقوبات.

وعرضت قطر، طبقاً للصحيفة الألمانية، على جيسون مبلغ 750 ألف يورو لشراء صمته بشأن مسألة تمويل الدوحة لـ”حزب الله”، ولكنه رفض ذلك.

وتظل قطر متهمة منذ فترة طويلة بتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وإفريقيا، كما سبق اتهامها بإيواء عناصر من حركة طالبان المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.