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علماء يكتشون عرض جديد لكورونا يظهر على الرقبة

فرناس حفظيaccess_time30 / ذو القعدة / 1441 هـ      20 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

كشفت دراسة إيطالية حديثة أن هناك بعض الأعراض النادرة لفيروس كوفيد19 وهي آلاما حادة في رقبة الشخص المصاب ويعرف بالتهاب الغدة الدرقية الحاد.

وقد نشرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية تفاصيل الدراسة التي أكد فيها بعض الأطباء في إيطاليا والذين أشرفوا على إجراء الدراسة في شهر مايو الماضي إن فيروس كورونا المستجد قد يسبب مضاعفات نادرة تعرف بالتهاب الغدة الدرقية الحاد.

وحذر الأطباء من هذا العارض بعد ظهوره للمرة الأولى على سيدة كانت تعالج من الإصابة في المستشفى.

وأوضح الدكتور فرانشيسكو لاتروفا الذي كان يشرف على علاج السيدة المصابة ، أن الأطباء ينبغي عليهم توخي الحذر من إمكانية ظهور عارض سريري إضافي ذا صلة بفيروس كورونا.

إذ بدأ الأطباء يلاحظون أثناء علاجها ظهور آلام حادة في رقبتها وألام في الغدة الدرقية، إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة عليها، ومعاناتها من حالة تعرف علميا بعدم انتظام دقات القلب، وهى حالة يدق فيها القلب أكثر من 100 مرة في الدقيقة الواحدة.

vernas hefzy

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