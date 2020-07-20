“برو ماستر” ترد على إدارة الأهلي بشأن دجانيني

جدة- البلاد

يبدو أنّ أيام المحترف الرأس أخضري دجانيني تفاريس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أصبحت معدودة، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين الإدارة.

وكان المهاجم المخضرم قد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد النادي الأهلي؛ لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، بالإضافة إلى خصم 50% من راتبه دون موافقته.

وخرج وكيل اللاعبين بيدرو كورديرو التابع لشركة “سوكر برو ماستر” بتصريح يؤكد فيه أنّه تمّ فسخ التعاقد مع الفريق الجداوي من جانب واحد، واللاعب أصبح بإمكانه التوقيع لأي نادٍ آخر. وسريعًا قامت الإدارة الأهلاوية بإصدار بيان رسمي ينفي ما ردّده وكيل اللاعب بأنّ دجانيني له رواتب 3 أشهر متأ

خرة، فاللاعب له راتب شهر واحد فقط. هذا ولم تهدأ المناوشات بين الطرفين عند هذا الحد، حيثُ خرجت شركة “سوكر برو ماستر” ببيان آخر أوضحت فيه أنّ إدارة الراقي لم تدفع مستحقات دجانيني في الفترة السابقة،وتم عقد جلسات معها في دبي ولندن، ولكن لم يتم الوصول إلى حل رسمي.

وشدّدت على أنّ ما يحدث الآن لا يمثل مشكلة للاعب، فهو كان ملتزمًا مع النادي حتى آخر يوم له في التدريبات، وبالتالي فالأزمة سببها النادي الأهلي فقط.