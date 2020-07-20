القتل قصاصا لمطلق النار على غريمه بالطائف

جدة : البلاد

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين) ، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الطائف .

وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها ، أن عبدالرحمن بن سلطان بن حسين الحارثي – سعودي الجنسية – اقدم على قتل سامي بن عطية بن حسين الحارثي – سعودي الجنسية – ،وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وأشار البيان إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من مرجعه ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.