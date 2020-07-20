العجلان: ترشيح التويجري يؤكد الحرص على تطوير منظمة التجارة

الرياض- واس

أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبد العزيز العجلان، أن ترشيح المملكة للمستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يأتي حرصاً على تطوير عمل المنظمة والنهوض بها إلى آفاق جديدة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وحل التحديات والمعوقات التي تواجهها بما ينعكس إيجابيا على نمو الاقتصاد العالمي.

وقال في تصريح إن المملكة تستحق أن تتقلد هذا المنصب المهم لما لها من جهود كبيرة في دعم الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل رئاستها الحالية لقمة مجموعة العشرين “.

وبين العجلان أن الترشيح يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي مكنه من تجاوز الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم ومن بينها جائحة كورونا، فضلاً عن المراتب المتقدمة التي حققتها مؤخراً بين دول العالم، حيث تقدمت المملكة خلال العام الجاري من المرتبة 26 إلى المرتبة 24 في تقرير التنافسية العالمي من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية .

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن ما تحظى به المملكة من ثقل اقتصادي وسياسي سيُعزز من مكانة التويجري في الترشح للمنصب لا سيما وأنه متلك سجلاً من التجارب والخبرات العملية، حيث شغل العديد من المناصب التي ستؤهله لقيادة المنصب بكفاءة.