الشاي الأخضر حل سحري لتخفيض الوزن

البلاد – نيفين عباس

إذا كنتِ من محبي الشاي وتفضلين خيارات المشروبات الصحية، فبالتأكيد مشروب الشاي الأخضر هو البديل الأمثل لتوفير ذلك

على الرغم من أن الشاي الأسود هو الأكثر شيوعًا كمشروب

إذ أنه يمثل حوالي 84 في المائة من إجمالي الشاي المستهلك، إلا أن الشاي الأخضر أصبح لديه حضور بسبب دوره الفعال في خسارة الوزن وحرق الدهون

تحدثت العديد من الدراسات عن أن مركبات الفلافونويد والكافيين الموجودة في الشاي الأخضر

يمكن أن تساعد في رفع معدل التمثيل الغذائي وزيادة أكسدة الدهون وحتى تحسين نشاط الأنسولين

حيث أظهرت إحدى الدراسات أن أولئك الذين تناولوا الشاي الأخضر والكافيين قد فقدوا في المتوسط ​​2.9 كيلو جرام خلال فترة 12 أسبوعًا

وذلك أثناء الالتزام بنظامهم الغذائي المنتظم والمبني علي أطعمة ومشروبات صحية

ويحتوي الشاي الأخضر على العديد من العناصر الغذائية

بما في ذلك مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للسرطان وصحة الدماغ ويفعل من دور حرق السعرات الحرارية بالجسم مما يفقدك الوزن

ووفقاً للمختصين فإن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن جميع أنواع الشاي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الصحية بنسب متفاوته، بما فيها الشاي الأسود دون إضافة السكر له

لأنه من المشروبات التي تحسن وظائف القلب والأوعية الدموية لإحتوائه على مادة البوليفينول

وهي مركبات نباتية مسؤولة عن منع امتصاص الدهون

خاصة حين يضاف له أوراق النعناع التي تساعد رائحتها علي سد الشهية

وإذا كنا نتحدث عن المشروبات الخضراء في مهمة لفقدان الوزن

فقد ترغب النساء في اختيار شاي ماتشا الأخضر وهو من أنواع الشاي الآسيوية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة المرتفعة

ويرجع ذلك لأن شاي ماتشا الأخضر من أنواع الشاي ذات الورقة الكاملة التي يتم طحنها وغليها مع الماء

علي عكس أنواع الشاي الأخري والتي يتم نقعها في العادة ثم تناولها