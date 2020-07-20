السعودية والعراق تتفقان على خطة المشاريع الاستثمارية المشتركة

البلاد : متابعات

وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، اليوم الاثنين اتفاقيات في الاستثمار والطاقة والرياضة.

وأبرم مجلس التنسيق السعودي العراقي مذكرة التعاون في المجال الصحي تشمل تقديم المساعدات الطبية للجانب العراقي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. كما تم توقيع مذكرة بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العراقية.

وناقش المجلس مدى جاهزية المنفذ الحدودي “جديدة عرعر” تمهيدا لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة.

كما أكد على الرغبة الجادة للارتقاء في العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات بما يخدم تطلعات القيادتين.