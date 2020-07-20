الرئيس المصري يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي تطورات القضية الليبية وملف سد النهضة

القاهرة : واس

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفياً اليوم، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف سد النهضة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، أن الرئيس الأمريكي أبدى خلال الاتصال، تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي استعرض موقف مصر الإستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف إلى استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية إلا تعقيدا وتصعيدا حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.

وأفاد المتحدث الرسمي المصري بأن الاتصال تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، فضلا عن بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين.