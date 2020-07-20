الجامعة العربية تطلق برنامج تدريبي حول “العدالة الصديقة للأطفال”

أطلق قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية ـ اليوم الإثنين فعاليات البرنامج التدريبي حول العدالة الصديقة للأطفال ، بالتنسيق والتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين.

يأتي البرنامج التدريبي في إطار تطبيق الدليل العربي للعدالة الصديقة للطفل، الذي تم إعداده تنفيذا للتوصية الصادرة عن لجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، وتم اعتماده كدليل إرشادي خلال أعمال الدورة (39) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمان في ديسمبر 2009 .

وذكر بيان صادر عن قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة – أن البرنامج التدريبي، الذي يستمر يومين، يتضمن استعراض الهدف من الدليل الاسترشادي ومنهجية إعداده، المبادئ العامة للعدالة الصديقة للطفل، وكيفية تطبيقها في حالة الأطفال المعرضين للخطر والأطفال في خلاف مع القانون، والأطفال ضحايا الجريمة والشهود .

يستهدف البرنامج التدريبي، العاملين في مجال عدالة الأطفال في الدول العربية (قضاة الأطفال، المدعون العامون للشرطة المتخصصة، مندوبو حماية الطفولة) ويقوم بتقديم التدريب عدد من القضاة والمحامين الخبراء في مجال عدالة الأطفال .

يشارك في أعمال التدريب ممثلو 11 دولة عربية بينها فلسطين، الكويت، الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، لبنان والمغرب بالإضافة إلى مدراء فروع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في الدول العربية .