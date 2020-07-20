ارتفاع صادرات التمور السعودية لأسواق العالم

سكاكا – البلاد

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أمانة المنطقة بإنشاء ” سوق حراج تمور الجوف ” بمدينة سكاكا، لتسويق تمور الرطب لمزارعي المنطقة مع بداية نزول الإنتاج .

وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، إن توجيه سمو أمير المنطقة يأتي تجسيدا لرؤية حكومتنا الرشيدة في دعم قطاع التمور، واهتمام سموه بمنتجات مزارعي المنطقة من التمور وإيجاد نافذة تسويقية حقيقية وطرق متنوعة لعرض منتج الرطب وارتباط المنطقة بالنخلة وأصنافها المتميزة، وسهولة حصول المستهلك أيضاً على أنواع الرطب التي تكتنزها منطقة الجوف ” .

وأكد المهندس الشرعان أن التمور تمثل اليوم رافداً اقتصادياً مهماً للمملكة، والاهتمام بها والعمل على تنميتها يترجم أحد أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030 بتنويع مصادر الدخل ورفع نسبة الصادرات السعودية ، موضحا أن الموقع سيكون جاهزاً قبل بداية موسم الرطب في المنطقة، وستعمل الأمانة على توفير أماكن للباعة من خلال إنشاء موقع خاص بساحة السوق للدلالين ، وتخصيص مداخل خاصة لسيارات الباعة ومرتادي السوق.

وحققت الصادرات السعودية من التمور ، نمواً واضحا مسجلة عوائد بقيمة 865 مليون ريال (230.6 مليون دولار).

وكشفت إحصائية الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع كميات التصدير بنسبة 13.5 % لعام 2019 لتبلغ 184 ألف طن من التمور، وذلك مقارنة بعام 2018، حيث تم تصدير 162 ألف طن.

ويأتي هذا التقدم ثمرة لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور، بالإضافة إلى جهود الجهات ذات العلاقة في تسهيل إجراءات التصدير وفتح منافذ بيع تسويقية خارج المملكة لتصل التمور السعودية إلى جميع دول العالم.