ألوان الملابس وعلاقتها بتغير المزاج

البلاد – نيفين عباس

ما قد لا تعرفينه بالفعل هو أن تغيير لون ملابسك يمكن أن يجعلك تشعرين بالسعادة أو الهدوء أو القوة!

وذلك لأن إرتداء أي لون مختلف سيمنحك الدعم النفسي الذي تحتاجينه في الوقت الحالي

علي سبيل المثال اللون الأحمر

يعتبر من الألوان المرتبطة بالقوة، ويمكن أن يعزز إرتداء اللون الأحمر من روحك التنافسية لأنه يمدك بالطاقة

كذلك حاولي إضافة بقعة جريئة من البنفسج أو لمسة من الخزامى إلى خزانة ملابسك

لأن الألوان الأرجوانية تساعد علي تدفق عناصر الإبداع الخاصة بك

الأصفر من الألوان ذات التأثير المعاكس في الواقع، فإذا كنتِ تشعرين بحالة إكتئاب حاولي تبديل ملابسك بملابس صفراء

لأنه من الألوان التي ترفع من مزاجك وطاقتك وسعادتك بشكل عام

وبالتأكيد اللون الأسود له دور في عامل الثقة بالنفس،لأن الأشخاص الذين يرتدون الأسود يظهرون بشكل أكثر جاذبية وذكاء

مما يجعل الآخرين يعاملونك بطريقة مميزة ما يترتب عليه إرتفاع نسبة إحترام الذات أمام نفسك الأمر الذي يرتبط إرتباط وثيق بصحة نفسية أفضل لكِ

الألوان التي تميل للطبيعة كالأخضر والأزرق تساهم في تقليل حدة القلق والإكتئاب

لذلك من الممكن تجربة بعض هذه الألوان وإضافتها لإطلالتك للحصول علي صفاء ذهني ونفسي أكبر

الفتيات بوجه خاص، يجب أن لا تخلوا خزانة ملابسهن من اللون الوردي، ليس لأنه لونًا رومانسيًا فحسب

ولكن نظرًا للطريقة التي يعكس بها اللون الوردي المظهر الصحي سوف يمنحك توهجًا صحيًا في إطلالتك كما أنه يحفز هرمونات السعادة ويجعلكِ تشعرين بالإنتعاش والحيوية

الأزرق من الألوان التي تساعد علي خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتساهم بشكل كبير في الحصول علي نوم عميق هادئ

لأنه من الألوان التي تثير مشاعر الاستقرار لديكِ، إذ أنه يحتوي علي طاقة تحفز الدماغ لتعزيز إنتاج الميلاتونين

وهو هرمون تفرزه الغدة الصنوبرية مسؤول عن تنظيم دورة النوم والإستيقاظ