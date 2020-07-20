أبو الغيط يبحث مع رئيس وزراء اليمن المستجدات على الساحة اليمنية

القاهرة : واس

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبد الملك، آخر المستجدات على الساحة اليمنية، سواء فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية أو السياسية أو الميدانية.

وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط حرص خلال استقباله اليوم لرئيس الوزراء اليمني بمقر الجامعة بالقاهرة، على التأكيد على دعم اليمن في تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، مع الإشارة لأهمية تعزيز قدرات الحكومة اليمنية في مواجهة الأوضاع الخطيرة خاصة على الصعيد الصحي والإنساني.

وقال البيان : إن رئيس الوزراء اليمني وضع أبو الغيط في صورة التحديات المختلفة التي تواجه البلاد، في ضوء استمرار المخططات الحوثية لتحدي سلطة الدولة وتهديد جيران اليمن امتثالاً لتوجهاتٍ إيرانية، لافتا الانتباه إلى أن أبو الغيط أثنى على جهود حكومة عبد الملك في احتواء الأزمات الخطيرة التي تعرضت لها المدن اليمنية مؤخراً، خاصة ما يتعلق بآثار الفيضان، وانتشار الأمراض المختلفة مثل الكوليرا وحمى الضنك، وانتهاء بفيروس كورونا.

وأكد أبو الغيط أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل الوفاء بالتعهدات التمويلية التي قُطعت في مؤتمر جنيف من أجل تجنب تعرض السكان للمجاعة والعمل على احتواء الوضع الصحي الخطير، مشدداً على أن الاتفاق السياسي يظل المخرج الوحيد للأزمة اليمنية، والضامن لاستقلال اليمن في مواجهة التدخلات الإقليمية الضارة بمصالحه وبأمن جيرانه، وأهمية الحفاظ على سيادة اليمن وتكامله الإقليمي ووحدة ترابه.