موجة عاتية تسجل مليون إصابة حول العالم في 100 ساعة

عواصم – وكالات

قفز عدد مصابي وباء كورونا الجديد ( كوفيد 19) بمقدار مليون في 100 ساعة، في حين استغرق الوصول إلى المليون الأول 3 أشهر. وذكر إحصاء لـ”رويترز” أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تجاوز 14 مليون حالة،فيما يمثل أول مرة يرتفع فيها عدد حالات الإصابة لمليون حالة في أقل من 100 ساعة.

وسجلت أول حالة إصابة بكورونا في الصين في أوائل يناير، واستغرق الوصول إلى مليون حالة 3 أشهر. وقفزت حالات الإصابة من 13 مليون حالة في 13 يوليو، إلى 14 مليونا خلال 4 أيام فقط. ولا تزال الولايات المتحدة، التي توجد بها أكثر من 3.6 مليون إصابة مؤكدة، تشهد قفزات يومية ضخمة في أولى موجاتها من الإصابة بـ”كوفيد 19″، وسجلت الخميس عددا قياسيا عالميا للإصابات اليومية تجاوز 77 ألفا.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، أن الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في العالم سجّلت خلال 24 ساعة 77,638 إصابة جديدة بالوباء ليصل إجمالي الإصابات إلى نحو 3.64 مليون، إضافةً إلى 927 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا البلد إلى 139,128 شخصاً. كما سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم، بارتفاع العدد الإجمالي بواقع 237743 حالة، خلال 24 ساعة.

وذكر تقرير يومي للمنظمة أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا سجلت أكبر زيادات، وترجع آخر زيادة قياسية إلى 12 يوليو وبلغت حينها 230370 حالة. بينما ظلت حالات الوفاة مستقرة وبلغ متوسطها اليومي أقل من 5 آلاف في يوليو. من جهة أخرى سُجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا في منطقة شاسعة نائية من غابات الأمازون، تقول الحكومة البرازيلية أنها تضم أكبر تركيز لجماعات من السكان الأصليين المعزولين في العالم.

ويخشى الخبراء أن ينتشر فيروس كورونا بسرعة بين الشعوب ذات المقاومة الأقل حتى للأمراض الشائعة بالفعل، ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، مما قد يمحو بعض الجماعات الأصغر. وقالت الأمانة الخاصة لصحة السكان الأصليين في البلاد إن رجلا من شعب الماروبو يبلغ من العمر 83 عاما، ومعروف باسم يوفيبا توفى بسبب كوفيد-19 في الخامس من يوليو.