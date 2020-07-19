فيديو: ميلان يدك شباك بولونيا بخماسية

أمطر ميلان شباك ضيفه بولونيا بخمسة أهداف لواحد السبت، لحساب المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وارتقى الروسونيري إلى المرتبة السادسة في لائحة الترتيب بعد أن أوصل رصيده من النقاط إلى الرقم56، بفارق 3 نقاط عن نابولي السابع.
.@acmilan straripante 💫 ! #MilanBologna si chiude 5️⃣-1️⃣ #SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/rLv56aHULr
— Lega Serie A (@SerieA) July 18, 2020
سجّل أهداف اللقاء من طرف ميلان كل من سايليميكيرس وكالهانوجلو وبناصر وريبيتش وكالابريا في الدقائق 10، 24، 49، 57، 92 تواليًا.
بينما دوّن الياباني تاكيهيرو توميياسو على هدف بولونيا الوحيد في الدقيقة 44 من الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على أرضية سان سيرو.
وواصل ميلان سلسلة نتائجه القوية بعد استئناف النشاط الرياضي في إيطاليا، إذ خاض 8 لقاءات، انتصر في ستة منهم، وتعادل في إثنين، بلا هزائم.
🔝 𝑷𝒖𝒓𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒕𝒂𝒊𝒏𝒎𝒆𝒏𝒕 🔝#MilanBologna #SempreMilan @LeFrecce pic.twitter.com/EuuTqlkmro
— AC Milan (@acmilan) July 18, 2020
ومن ضمن هذه المباريات الفوز على حامل اللقب يوفنتوس 4-2، والفوز على الوصيف لاتسيو 3-0، والفوز على روما بهدفين نظيفين.
لم يستطع أي فريق في ربوع إيطاليا من تسجيل أهداف أكثر من ميلان منذ العودة من التوقف، بعدما سجل لاعبوه 25 هدفًا خلال 8 جولات فقط.
شاهد أهداف اللقاء..
اهداف لقاء || ميلان 5-1 بولونيا || pic.twitter.com/C2qL1veykx
— ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goalzz4u) July 18, 2020