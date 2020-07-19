فيديو: ميلان يدك شباك بولونيا بخماسية

أمطر ميلان شباك ضيفه بولونيا بخمسة أهداف لواحد السبت، لحساب المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتقى الروسونيري إلى المرتبة السادسة في لائحة الترتيب بعد أن أوصل رصيده من النقاط إلى الرقم56، بفارق 3 نقاط عن نابولي السابع.

سجّل أهداف اللقاء من طرف ميلان كل من سايليميكيرس وكالهانوجلو وبناصر وريبيتش وكالابريا في الدقائق 10، 24، 49، 57، 92 تواليًا.

بينما دوّن الياباني تاكيهيرو توميياسو على هدف بولونيا الوحيد في الدقيقة 44 من الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على أرضية سان سيرو.

وواصل ميلان سلسلة نتائجه القوية بعد استئناف النشاط الرياضي في إيطاليا، إذ خاض 8 لقاءات، انتصر في ستة منهم، وتعادل في إثنين، بلا هزائم.

ومن ضمن هذه المباريات الفوز على حامل اللقب يوفنتوس 4-2، والفوز على الوصيف لاتسيو 3-0، والفوز على روما بهدفين نظيفين.

لم يستطع أي فريق في ربوع إيطاليا من تسجيل أهداف أكثر من ميلان منذ العودة من التوقف، بعدما سجل لاعبوه 25 هدفًا خلال 8 جولات فقط.

شاهد أهداف اللقاء..

اهداف لقاء || ميلان 5-1 بولونيا || pic.twitter.com/C2qL1veykx — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goalzz4u) July 18, 2020