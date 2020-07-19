شفا الطائف .. ملاذ الرحلات الأسرية

جدة ــ ياسر بن يوسف

تستقبل مدينة الطائف يوميًا، المجاميع السياحية من العوائل والأفراد، الذين أتوا لزيارتها على وقع موسم صيف السعودية (تنفّس)، لذلك استعدت بالعديد من المُتنزهات الرائعة التي تلقى إقبالاً واسعاً من السُيّاح والزوار، لأجوائها المعتدلة، وتوفيرها الملاذ الرائع لمرتادي المناطق الباردة.

ومن أشهر منتزهات الطائف وأكثرها شعبية وجمالًا، منتزه “الشفا البري” الذي يتميز بمناظره الطبيعية الخلّابة، كالجبال، والغابات، والشالالات التي لن تجد مثيلًا لها في مكانٍ آخر، الأمر الذي جعل الموقع واحدًا من أجمل وأهم المقاصد السياحية لمُحبي الطبيعة.

ويعد جبل دكا من أشهر مرتفعات الشفا، وهو جزء من جبال الحجاز ويقع على بُعد 25 كيلومتراً جنوب غرب الطائف، وأعلى جبل في المنطقة ويمكن الوصول إليه من خلال الطرق المعبدة والحديثة، ويقع منتزه جبل دكا على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتتوفر فيه مساحات كبيرة لإقامة حفلات الشواء والتخييم، ومسار الهايكنج، والتسلق الجبلي.

وتم مؤخرا افتتاح عقبة المحمدية الرابط بين مركز الشفا السياحي وطريق الساحل الذي يمتد بجوار ساحل البحر الأحمر، والذي يتميز بأنه يفتح طريقاً برياً للطائف بأقصى الجنوب ويختصر المسافة بين الطائف والوصول إلى الساحل بأكثر من 150 كيلومتراً.

وتتعدد خيارات الإقامة في منتزه الشفا القريبة من أحضان الطبيعة، والاستجمام والاسترخاء، وسط المناظر الطبيعية الخلّابة كالجبال والشلالات، والغابات والمساحات الخضراء، من أشجار العرعر والتين الشوكي وغيرها من النباتات المحلية.

كما يحتوي المتنزه باقة متنوعة من الخيارات غير التقليدية للإقامة من خلال تأجير الأكواخ الخشبية بأسقف من الخوص، والعديد الفنادق والشقق والفيلات المُجاورة، كما يستطيع هواة التسلق ورحلات السفاري ممارسة شغفهم، وتسلق مُنحدرات الجبال والشلالات التي تتدفق منها باستخدام سيارات الدفع الرباعي أو الدراجات الجبلية أو ركوب التلفريك.