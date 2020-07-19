تركيا تواصل تفجير ليبيا والانشقاقات تضرب حزب أردوغان

القاهرة – عمر رأفت

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير جديد له إن المخابرات التركية دفعت بآلاف الإرهابيين للقتال في ليبيا ضمن مرتزقتها هناك بأوامر من الرئيس أردوغان حيث قامت بنقل مجموعات متطرفة وعناصر داعشية من جنسيات أجنبية، من الأراضي السورية إلى ليبيا على مدار الأشهر القليلة الماضية.

ورغم التحذيرات الدولية حيال الانتهاكات التركية في ليبيا، أرسلت مخابرات أردوغان دفعة جديدة من المرتزقة إلى هذا البلد الذي يعاني من انتشار الميليشيات المدججة بالسلاح في العاصمة طرابلس.

وقال البنتاجون إن تركيا دفعت وعرضت الجنسية لآلاف المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب حكومة ما تسمى الوفاق الوطني من قبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.

كما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب سابقًا أن تركيا قامت بحشد حوالي 10 آلاف من المرتزقة في محيط سرت، وقد تغامر بالهجوم على سرت والجفرة.

فيما شهد حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا ، استقالة 15 عضوًا من أعضائه في أحدث موجة للانشقاقات التي يشهدها الحزب منذ فترة كبيرة ، اعتراضًا على السياسات التي ينتهجها النظام حيال عدد من القضايا.، حسبما ذكرت صحيفة ” سوزجو” التركية المعارضة.

واستقالت أمينة غوكطاش، رئيسة أمانة المرأة في فرع الحزب بمقاطعة “قيزيل تبه” التابعة لمدينة ماردين، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، جنوب شرقي البلاد ، كما استقال 14 من الأعضاء المرافقين لرئيسة أمانة المرأة، حيث أعلنوا جميعًا انضمامهم لحزب “المستقبل” برئاسة أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، والقيادي المنشق عن الحزب الحاكم ، وتأتي هذه الاستقالات انعكاسا لأزمات الحزب الحاكم وما يشهده من اضطرابات وانشقاقات في صفوفه.