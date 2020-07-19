تأهيل مرشدين تطوعيين عبر برنامج الإرشاد التطوعي

جدة : عبدالهادي المالكي

ينظم برنامج المجتمع التطوعي ولأول مرة في المملكة العربية السعودية الدورة التدريبية المعتمدة بعنوان: أخصائي إرشاد تطوعي والتي تستمر لمدة أربعة أيام، يقدمها الرئيس التنفيذي للمجتمع التطوعي الأستاذ رائد محمد المالكي

حيث تستهدف الدورة مدراء إدارات التطوع بالجهات الحكومية وغير الربحية، مدراء المسؤولية الاجتماعية بالقطاع الخاص، رواد الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم والمهتمين من القادة وأعضاء الفرق التطوعية.

كما تحتوي الدورة على أهداف رئيسية تساعد المتدرب على أن يصبح مرشداً تطوعياً كاتكيت التطوع، المفاهيم والمهارات وتأسيس وإدارة الكيانات التطوعية وأسس تصميم وإدارة المشاريع التطوعية وبناء الشراكات المجتمعية للفرق التطوعية.

تأتي فكرة تبني برنامج المجتمع التطوعي لفكرة الإرشاد التطوعي لحاجة الميدان التطوعي للمرشدين التطوعيين؛ بسبب كثرة أعداد المتطوعين والتي باتت في تزايد ملحوظ وكذلك زيادة الكيانات التطوعية التي أصبحت تشكل قوة تنموية للكيانات الأهلية وذلك بعد إعلان السعودية رؤيتها 2030 والتي ضمنت تمكين المتطوعين والقطاع التنموي من مستهدفاتها.