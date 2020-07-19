المخيمات البيئية تجذب السياح إلى عمق الصحراء

جدة ـ عبد الهادي المالكي

حينما أطل الصيف بوجهه ” اللاهب ” بدأت بوصلة الباحثين عن الهدوء والحياة البرية يتجهون إلى البر لمسامرة النجوم والإنصات لسيمفونيات عزف الريح والمتع بمشاهدة الصحراء بكامل تفاصيلها ، وفي هذا الظرف الإستثنائي لغياب الرحلات إلى الخارج فإن سياحة المخيمات بدأت تعلن عن حضورها.

تعود ثقافة التخييم بالنفع على صاحبها إذ يبتعد عن دنيا التقنيات الحديثة، ويخفف من الضغوط النفسية، علمًا بأن ممارسة الأنشطة الجديدة، تجعلك أكثر حيوية ونشاطًا. ومن جهتها؛ فإن السعودية توفّر الكثير من الأماكن التي تعتبر مثالية لرحلة التخييم في المملكة ؛ نظرًا لامتلاكها وديانًا عديدة، وكثبانًا صحراوية مذهلة.

وادي القمر

يعتبر وادي القمر الوجهة المثالية لمراقبة غروب الشمس؛ إذ يوفّر رحلة ممتعة لمحبي المغامرات، ورياضة المشي الطويل، كما تظهر فيه جمال النجوم الساحرة ليلاً.

يقع وادي القمر بالقرب من عسفان، بجانب جبل جديب؛ حيث يتميّز بتكوينات صخريَّة فريدة من نوعها، يعود تاريخها إلى آلاف السنوات، علمًا بأنه يعتبر امتدادًا صحراويًا.

يمكن أن تمارس رياضة المشي لمسافات طويلة، أو إقامة الخيام، وإشعال النيران في الوادي، كما يمكن ممارسة التأمل؛ حيث الطبيعة الأخاذة، والسماء الصافية التي تجعل رؤية النجوم أسهل، علمًا بأنه يمكن ملاحظة تجمعات الكويكبات.

صحراء الثمامة

تُعتبر الثمامة منطقة صحراوية في شمال شرق مدينة الرياض، وتعد من المناطق السياحية المتميزة في العاصمة، وذلك لمن يريد قضاء أوقات ممتعة في الصحراء.

وتمتاز صحراء الثمامة برمالها الذهبية الرائعة والمتنزهات الترفيهية المتناثرة على أرجائها، كما تشتهر بكونها الوجهة الأولى لعشاق التخييم.

لا تتميّز صحراء الثمامة بالرمال الذهبية فقط، إلا أنها تمتلك أيضًا مجموعة من الواحات الخضراء المُتفرقة، التي تعكس جمالاً أخاذًا.

توفّر الصحراء إمكانية ممارسة التزحلق على الرمال، أو التأمل واكتشاف جمال الطبيعة في رحلة سفاري سريعة.

كما أن منطقة عسيرها تعد واحدة من مناطق الجذب لرحلات التخييم بين أحضان الطبيعة الساحرة

ويقدم خبراء التخييم حزمة من النصائح لرواد هذا النوع من السياحة تتمثل في محاولة الوصول إلى منطقة التخييم قبل المغيب؛ وذلك من أجل التعرٌف على المنطقة بشكل جيد ، يجب الابتعاد عن المناطق التي تعيش بها الحشرات السامة، وخاصة عند نصب الخيام ، لتكن الخيمة التي تنصبها بعيدة عن الأنهار، وأماكن الأشجار المزدحمة ،لا تضع المولد داخل الخيمة أو بالقرب منها، كما يتحتم عليك أن تتجنب التدخين داخل الخيمة ، ابتعد عن الغريزة غير الإنسانية في قطع الأشجار، أو اصطياد الحيوانات في الأماكن غير المصرح بها.