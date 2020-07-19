القادسية يختتم معسكر أبها بالفوز على الاتحاد

الدمام- حمودالزهراني

اختتم فريق القادسية الأول لكرة القدم معسكره الداخلي في أبها، بالفوز على نظيره الاتحاد بنتيجة2-1، في المباراة الودية التي اقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة.

سجل هدف القادسية الأول ستانلي في الدقيقة 16 ، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب مهدي ال حميدان في الدقيقة 31.

هذه المباراة هي الودية الثالثة للقادسية قبل ختام معسكر أبها الحالي؛ استعدادًا لعودة الدوري، وقد تعادل القادسية في مباراته الأولى مع أبها بنتيجة 1-1، فيما فاز في المواجهة الثانية على فريق ضمك بنتيجة2-1.