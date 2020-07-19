السيسي يجتمع بمجلس الدفاع الوطني لبحث ملفي ليبيا وسد النهضة

ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليومن الأحد، اجتماع مجلس الدفاع الوطني ، والذي تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات في إطار تطورات التحديات الراهنة .

وقد صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس المصري اطلع خلال الاجتماع على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.

وناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية.

كما شدد المجلس على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الميلشيات المسلحة المتطرفة.