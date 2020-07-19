الحجر الصحي وكورونا .. كارثة تهدد صحتك في المنزل ونصائح للحفاظ على صحة عينيك

الحجر المنزلي وكورونا.. معادلة الوضع الصعب في هذا الزمن، خاصة لما يسببه الأمر من أزمات اجتماعية قبل الأزمات الصحية.

فمنذ بداية جائحة “كوفيد 19″، أصبح كل شيء يعمل رقميًا “شاشات وهواتف وكمبيوتر”.

سواء من طلب البقالة إلى العمل والفصول الدراسية وحتى الحفلات ووقت العائلة، في حين أن البعض منا لا يزال متخوفًا من هذا التغيير.

وفي الآونة الأخيرة، استشارات طب العيون قد زادت خلال فترة الإغلاق بسبب الإفراط في استخدام الشاشات.

كما اشتكى الناس أيضًا من آلام الظهر والرقبة والذراع بسبب الاستخدام المستمر للهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة طوال الحجر .

وذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لقناة “Times Now”.

وأحد الأسباب الأكثر شيوعًا لضعف البصر هو العمل في الإضاءة المنخفضة، خاصة أن تلك الطريقة لا تزيد الرؤية كما هو يعتقد.

فـ9 ساعات من التعرض للضوء الخافت لأشهر، يمكن أن تتسبب في الشعور بالتعب، مما يؤدي في النهاية إلى ضعف البصر أيضا.

ويمكن أن يسبب التعرض المستمر للأشعة الزرقاء المنبثقة من شاشات الأجهزة الإلكترونية إلى فقدان البصر بشكل تدريجي،.

ويمكن أن ينتهي بالعمى.

وينصح الأطباء لهذا الشأن بارتداء النظارات الطبية المخصصة للحماية من هذه الأشعة.

ويفضل تجنب استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأدوات المماثلة في الظلام.

بالإضافة إلى مراجعة الطبيب لفحص العين والتحقق من سلامتها باستمرار.

نصائح للحفاظ على صحة عينيك

تجنب استخدام الشاشات خارج ساعات العمل

ضع نظارات تمنع الأشعة الزرقاء من الشاشات أثناء استخدامها

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن