التحالف ينقل اليمنيين العالقين إلى سقطرى

عدن – خاص

بتأمين من القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية ، واصلت طائرة الخطوط الجوية اليمنية نقل الدفعة الثانية من المواطنين العالقين في المهرة إلى محافظة أرخبيل سقطرى ، حيث انطلقت رحلة أمس إلى مطار الغيضة بمحافظة المهرة ، وعلى متنها 113 راكباً ضمن الدفعة الثانية.



وأشرف على عملية نقل الركاب العالقين قائد قوات الواجب في المهرة، بحضور المحافظ ورئيس المجلس العام لأبناء محافظتي سقطرى والمهرة الشيخ عبدالله بن عيسى آل عفرار ، ومدير مطار الغيضة المهندس نويجع سعد نويجع مباركين هذه المبادرة التي قدمها التحالف.



وثمن رئيس المجلس الأعلى لأبناء محافظتي سقطرى والمهرة السلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار استجابة التحالف بقيادة المملكة لمطلب أبناء سقطرى بتوفير طائرات لنقل المواطنين الذين علقوا بسبب حالة الهيجان في البحر والذي أدى إلى غرق السفن والزوارق المخصصة لنقلهم.