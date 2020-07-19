الاتحاد السعودي للهجن يعتمد الاستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية

البلاد : متابعات

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اجتماعه الثاني اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وفِي بداية الاجتماع رفع صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن وأعضاء المجلس الشكرَ والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، على دعمهما اللامحدود ورعايتهما لرياضة الهجن محليًّا ودوليًّا.

كما قدم صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي وأعضاء المجلس شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن على توجيهاته ومتابعته لكل ما يخدم رياضة الهجن.

وخلال الاجتماع، استعرض المدير التنفيذي للاتحاد وليد بن أحمد السقا جدول الأعمال والتقرير لإنجازات الاتحاد، كما أستعرض الأمر السامي الكريم القاضي بإعداد ضوابط مشاركة أصحاب الهجن تسهيلاً للمشاركين في المهرجانات والسباقات التي تقام خارج المملكة حيث يُصدر الاتحاد السعودي للهجن تصريحاً للمنافذ البرية بالسماح لهم بالخروج، بالإضافة للاستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي والمقابل المالي للخدمات والعقوبات والبرنامج السعودي للكشف عن المنشطات في رياضة الهجن والتي اعتمدها مجلس الإدارة بالإجماع.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الجدول الزمني لسباقات ميادين الهجن في المملكة للموسم الرياضي 2020 – 2021 ليكون خلال الفترة من 1 سبتمبر 2020 حتى 31 مارس 2021 لجميع الميادين، إضافة إلى إطلاق البرنامج السعودي للكشف عن المنشطات في رياضة الهجن والمعتمد من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

كما اعتمد مجلس الإدارة لوائح الميادين والسباقات والمشاركين، حيث جاءت لائحة الميادين بـ54 مادة تضمنت أنواع الميادين وفئاتها وشروط إنشائها وتنظيمها وحوكمتها، وتصاريح إقامة السباقات والفعاليات فيها، فيما احتوت لائحة المشاركين على 60 مادة، نصت على متطلبات وشروط تسجيل الملاك، وآلية ومتطلبات تسجيل هجان سعودي، كما تضمنت أيضاً متطلبات إصدار تأشيرة عامل هجان.

كما شملت لائحة المسابقات على 67 مادة حول فئات وأنواع السباقات، وآلية تنظيم السباقات في الميادين، واللجان الميدانية ومهامها، ونفقات السباق والحقوق التجارية.

وأشار الاتحاد السعودي للهجن أنه سيتم الإعلان عن البرنامج السعودي للكشف عن المنشطات في رياضة الهجن لاحقا.

فيما أكد الاتحاد تطبيق اللوائح التنظيمية والخدمات والمقابل المالي اعتبارا من تاريخ اليوم 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020م، وبإمكان الجميع الاطلاع على اللوائح من خلال الروابط المرفقة التالية:

لائحة المشاركين: https://bit.ly/2Wy3f64

لائحة الميادين: https://bit.ly/3jr4JJd

لائحة السباقات: https://bit.ly/3je0Zup

وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد شكره لأعضاء المجلس متمنياً التوفيق ومزيداً من النجاحات لرياضة الهجن.