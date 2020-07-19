«الأمن العام»: فرض طوق أمني كامل على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم

البلاد : متابعات

قال نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان، إن موسم حج هذا العام سيتم بأعداد محدودة وفق إجراءات احترازية وسيكون هناك طوق أمني كامل على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم.

وشدد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، على أنه لن يسمح بدخول المشاعر إلا للمصرح لهم، مؤكداً أنه لن يتم فرض حظر التجول في الحج، مشيرًا إلى أن عناصر الأمن تحكم سيطرتها على مداخل مكة المكرمة لمنع دخول الأشخاص غير الحاملين لتصريحات الحج من الجهات المختصة.

وحذر من أنه سيتم ترحيل المخالفين لتصاريح الحج إلى بلادهم بعد تطبيق العقوبات عليهم، مؤكداً أنه سيتم تفعيل مداخل المشاعر المقدسة لتسهيل تنقل الحجاج وضبط المخالفين.

من جانبه، قال اللواء خالد الجعيد المساعد لشؤون الحج والعمرة: إن عقوبات مخالفة تعليمات موسم الحج لهذا العام تتمثل في السجن والغرامة.

وأضاف أنه سيتم فرض عقوبات على الشركات التي تنقل حجاج بدون تصاريح، وستصل العقوبات للسجن 15 يومًا وغرامة 10 آلاف ريال للناقلين المخالفين للمرة الأولى.