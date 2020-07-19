«الأمن العام»: فرض طوق أمني كامل على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم

البلاد : متابعات
قال نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان، إن موسم حج هذا العام سيتم بأعداد محدودة وفق إجراءات احترازية وسيكون هناك طوق أمني كامل على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم.
#عاجل_السعودية
قائد قوات أمن الحج: لن يُسمح إطلاقا بدخول المشاعر بدون تصريح.#حج_1441#الحج pic.twitter.com/5p4bw04fRD
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 19, 2020
وشدد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، على أنه لن يسمح بدخول المشاعر إلا للمصرح لهم، مؤكداً أنه لن يتم فرض حظر التجول في الحج، مشيرًا إلى أن عناصر الأمن تحكم سيطرتها على مداخل مكة المكرمة لمنع دخول الأشخاص غير الحاملين لتصريحات الحج من الجهات المختصة.
#عاجل_السعودية
شرطة الطائف: نقاط ضبط أمنية لمنع المخالفين من دخول المشاعر المقدسة.#حج_1441#الحج pic.twitter.com/3PJb3zjwhi
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 19, 2020
وحذر من أنه سيتم ترحيل المخالفين لتصاريح الحج إلى بلادهم بعد تطبيق العقوبات عليهم، مؤكداً أنه سيتم تفعيل مداخل المشاعر المقدسة لتسهيل تنقل الحجاج وضبط المخالفين.
#عاجل_السعودية
أمن طرق الحج: سيتم ضبط المخالفين عبر مركز مخصص يستخدم البصمة.#حج_1441#الحج pic.twitter.com/mIgK7YntnY
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 19, 2020
من جانبه، قال اللواء خالد الجعيد المساعد لشؤون الحج والعمرة: إن عقوبات مخالفة تعليمات موسم الحج لهذا العام تتمثل في السجن والغرامة.
#عاجل_السعودية
أمن طرق الحج: مخالفو تعليمات الحج سيتم متابعتهم عبر مراكز الضبط الأمني.#حج_1441#الحج pic.twitter.com/rfzpy1S7GC
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 19, 2020
وأضاف أنه سيتم فرض عقوبات على الشركات التي تنقل حجاج بدون تصاريح، وستصل العقوبات للسجن 15 يومًا وغرامة 10 آلاف ريال للناقلين المخالفين للمرة الأولى.
#عاجل_السعودية
مديرية الجوازات: عقوبات بالسجن وغرامة مالية لمخالفي تعليمات الحج.#حج_1441#الحج pic.twitter.com/s0Es1fEPEa
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 19, 2020