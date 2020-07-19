أرامكو تحدد موعد نقل الأسهم المجانية للأفراد المستحقين

البلاد : متابعات

أعلنت أرامكو السعودية بأن حكومة المملكة العربية السعودية (المساهم البائع) قامت بتحديد موعد نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين ليكون في يوم السبت 1441/12/04هـ (الموافق 2020/07/25 م).

وياتي هذا إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع (تداول) بتاريخ 1441/10/16هـ (الموافق 2020/06/08 م).

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى القسم 18-1-6 من نشرة الإصدار المتاحة على موقع الشركة الرسمي على شبكة الإنترنت

https://www.saudiaramco.com/ar/investors/investors/reports-and-presentations‏