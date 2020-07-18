37 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في الشرقية

الدمام : البلاد

أكد التجمع الصحي الأول في الشرقية، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات “تطمن ” في الشرقية بلغ (37 )ألف مستفيد، وذلك خلال الشهر الأول منذ بدء العمل بها .

وأوضح التجمع الصحي بالشرقية، أن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال ” 16 عيادة ” تطمن ” موزعة جغرافياً على محافظات المنطقة الشرقية على النحو التالي ( مركز صحي الشفاء بالدمام ومركز صحي ابن الهيثم برأس تنورة ، ومستشفى القرية العليا العام، ومستشفى الأمير سلطان بمليجة ، ومستشفى عنك العام ، ومستشفى الرفيعة العام ، ومستشفى سلوى العام، ومركز صحي وسط الجبيل ، ومركز صحي الجسر بالخبر، ومستشفى البطحاء العام ، ومستشفى الأمير سلطان بعريعرة ، ومركز صحي بقيق، ومستشفى الخفجي العام، ومركز صحي العوامية، ومستشفى النعيرية العام ومستشفى صفوى العام).

تجدر الإشارة إلى أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.