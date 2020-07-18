3539 حالة “تعاف” جديدة.. و2613 إصابة

الرياض – البلاد​

أعلنت وزارة الصحة، أمس (الجمعة)، تسجيل 2613 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 245851 حالة، من بينها 52283 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2188 حالة حرجة، كما تم تسجيل 3539 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 191161 حالة.

وقالت الصحة: إن 38% من الحالات المسجلة إناث، و62% ذكور، وكبار السن 4%، و11% أطفال، 85% بالغون، فيما بلغ عدد الوفيات 2407 حالات، بإضافة 37 حالة وفاة جديدة، لافتة أنه تم إجراء 65549 فحص جديد.

ولا تزال جدة لليوم الرابع على التوالي في مقدمة المدن من حيث عدد الإصابات، إذ سجلت أمس 235 حالة، بينما حلت خلفها الهفوف بواقع 191 حالة، ثم الرياض 185، والمبرز 147، والدمام 127، والطائف 124، لتتبعها المدينة بـ90 حالة وبقية المدن أقل منها.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق “موعد” أو زيارة عيادات “تطمن” التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الإتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق “واتس آب” عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.​