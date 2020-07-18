وصول خامس رحلة جوية إلى المملكة تقل لاعبي ومدربي الأندية السعودية

البلاد : واس

وصلت أمس, إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض الرحلة الجوية الخامسة لمدربي ولاعبي الأندية الرياضية المشاركة بالمسابقات الكروية عبر طائرة خاصة قادمة من مصر وتونس.

وبلغ عدد المستفيدين من الرحلة الخامسة 65 شخصًا من اللاعبين والأجهزة الفنية، ليصل عدد المستفيدين من الطائرات الخمس إلى 293 شخصاً.

وتمت الترتيبات والإجراءات الخاصة بهذه الرحلات بدعم واهتمام مباشرين من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة الذي كان له بالغ الأثر في تسهيل عودة اللاعبين والأطقم الفنية إلى المملكة، وذلك استعدادًا لاستئناف المسابقات الكروية المحلية.

وأكمل الاتحاد السعودي تأمين 5 طائرات بدعم واهتمام وزارة الرياضة، لنقل اللاعبين من الدول الأكثر تواجدًا وهي البرازيل وتونس ومصر وفرنسا، نظرًا لأن الإحصاءات المقدمة أشارت إلى أن غالبية اللاعبين الأجانب متواجدون في الدول الثلاث الأولى، فضلاً عن وضع نقطة تجمّع في باريس، كما سُهلت مهمة عودة من هم خارج تلك الدول عن طريق البحرين -منفذ جسر الملك فهد.