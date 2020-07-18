هذه فوائد زيت الأرغان للشعر

أمنية رشاد

تحلم كل فتاة بالحصول على شعر طويل ولامع وصحي ، وتلجأ لاستخدام العديد من منتجات العناية بالشعر والتي تحتوي على مواد كيميائية ربما تكون ضارة لبصيلات الشعر، ولكن هناك مواد طبيعية تكسب شعرك اللمعان منها زيت الأرغان ، فما هي أهميته وطرق استخدامه للشعر؟

يتكون زيت الأرغان من اللب الطازج لثمرة شجرة الأرغان في المغرب، استخدم الزيت النقي لعدة قرون في الطهي وكعلاج منزلي للصحة والجمال والشعر… إليكِ أهم المعلومات عن زيت الأرغان للشعر.

يمكن العثور على زيت الأرغان في عدد من منتجات العناية بالشعر والبشرة، وثبت أنه يوفر العديد من الفوائد الصحية عند تطبيقها على الجلد والعديد من هذه الفوائد تمتد الى الشعر.. اليكم التفاصيل

فوائد زيت الأرغان للشعر

يمتلىء زيت الأرغان بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة القوية مثل فيتامين ه، فيما يلي بعض فوائده للشعر التي تساعد في الحماية ضد تساقط الشعر:

يرطب الشعر ويعمل كحمام الزيت

يستخدم زيت الأرغان في الغالب كمرطب للبشرة والشعر لانه مليء بالأحماض الدهنية، وخاصة حمض الأوليك وحمض اللينوليك.

لقد ثبت أن هذه الزيوت تشحم عمود الشعر وتساعد شعرك في الحفاظ على الرطوبة. وهو غني أيضا بفيتامين e، الذي يوفر طبقة دهنية لشعرك وفروة رأسك وتزيد من لمعان الشعر.

يحسن صحة فروة الرأس

يحتوي زيت الأرغان على مصدر مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة وخصائص مصدر موثوق به جيدة للبشرة.

يمكن أن يساعد هذا في منع أو تحسين الأمراض الجلدية، بما في ذلك الحالات التي يمكن أن تؤثر على فروة الرأس التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر، مثل:

يمنع تلف التصفيف والتلوين

الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة في زيت الأرغان لها تأثير وقائي يمكن أن يساعد في منع التلف الناتج عن الغسيل وتصفيف الشعر.

الزيوت الغنية بحمض اللينوليك وحمض الأوليك وحمض النخيل تضيف طبقة واقية على الشعر مما يحسن قوة التمشيط ويحمي الشعر من الكسر أثناء تصفيف الحرارة، كما تبين أيضا أن معالجة الزيوت تقلل من تكون الأطراف المنقسمة.

يمنع من تساقط الشعر

لا يوجد بحث متوفر حول زيت الأرغان خصيصا لتساقط الشعر، لكن فوائده المثبتة لصحة الشعر وفروة الرأس قد تمنع تساقط الشعر.

ظهر أن فيتامين E الذي يحتوي على زيت الأرغان بكثرة يحسن من نمو الشعر.

تساعد مضادات الأكسدة القوية والأحماض الدهنية المغذية في زيت الأرغان على الحفاظ على ترطيب شعرك ويحمي من تلف التصميم والأضرار التي تسببها الجذور الحرة، مما يؤدي إلى أقل تقصفها.

كيفية استخدام زيت الارغان للشعر

هناك عدة طرق لاستخدام زيت الارغان للشعر، منها:

قناع الشعر بزيت الارغان

عن طريق:

تدليك 8 الى 10 قطرات من زيت الأرغان على فروة شعرك باستخدام يديك.

استمر في تدليك شعرك وفروة رأسك لمدة 10 دقائق، مع التأكد من تغطية شعرك من الجذور الى الأطراف.

لفي شعرك بمنشفة واتركه طوال الليل.

اغسل شعرك في الصباح.

شامبو

يمكنك شراء شامبو زيت الارغان، ويكون استخدامه:

اسكب الكمية المعتادة من الشامبو في راحة يدك.

اضفي قطرة أو قطرتين من زيت الأرغان الى الشامبو وافركي يديك معا حتى تمتزج.

ضعيه على شعرك واغسليه ثم اشطفيه كالمعتاد.