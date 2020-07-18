ميزة جديدة للماسنجر .. فيسبوك يعمل على راحة مستخدميه بهذه الخاصية الفريدة

فيسبوك التطبيق الأشهر في العالم، يحاول دوما تقديم الجديد لمستخدميه، وذلك في ظل رغبة الشركة الدائمة في إضافة مميزات جديدة.

ولضمان لراحة مستخدميها، أوضحت تقارير صحفية عالمية، أن “فيسبوك ماسنجر” للدردشة، طرح تحديثًا يتضمن ميزة استثنائية لمكالمات الفيديو.

ويتيح تحديث “ماسنجر” الجديد، لمستخدميه إمكانية مشاركة الشاشة عبر مكالمات الفيديو.

وذلك بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، نقلًا عن ما نشره موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص.

متوافق مع نظامي تشغيل

​وأشار التقرير إلى أن تحديث “فيسبوك ماسنجر” سيكون متوافقا مع نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.

وستكون نفس الميزة موجودة أيضًا على تطبيق “زووم” لمكالمات الفيديو الجماعية.

وستتوافق تلك الميزة للعمل مع مكالمات الفيديو التي يتراوح عدد أعضائها ما بين 8 إلى 16 شخصًا، أو خلال الدردشات الفردية.