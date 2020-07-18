طريقة عمل سلطة البطيخ المشوي بالنعناع والجبن

البلاد – نيفين عباس

هل فكرتي في تحضير طبق سلطة صيفي منعش ومميز بطريقة مختلفة عن سلطة البطيخ التقليدي؟!

ما رأيك في تقديم طبق سلطة البطيخ بطريقة جديدة رائعة

المقادير اللازمة

حبة بطيخ كبيرة مقطعة إلى أرباع

كوب ماء

كوب سكر أبيض

أوراق نعناع مفرومة ناعماً

زيت

جبنة

طريقة العمل

قومي بغلي كوب الماء وكوب السكر مع التأكد من التقليب كثيرًا أثناء العملية حتى لا يحترق السكر

بمجرد إذابة السكر وتماسك الخليط قليلاً قومي بإزالته من الحرارة

دعي الشراب يبرد في درجة حرارة الغرفة لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل الاستخدام

سخني الشواء على درجة حرارة عالية

تدهن الشواية بالزيت

ثم توضع أرباع البطيخ على الشواية لمدة 2 إلى 3 دقائق لكل جانب

قومي بإزالة البطيخ من علي الشواية

واتركيه يبرد لبضع دقائق

يقطع لحم البطيخ الأحمر بعيدا عن الجلد الخارجي مع مراعاة إزالة أي أجزاء بيضاء

قطع الجزء الأحمر إلى مكعبات

ضعي قطع البطيخ في وعاء كبير

ثم أضيفي 1/3 الشراب، الهدف هو نكهة البطيخ وليس إغراقه في السائل

يضاف النعناع المفروم ويقلب بلطف بملعقة

قدميها فورًا أو غطيها وضعيها في الثلاجة حتى تصبح جاهزًا للتقديم مع وضع الجبن قبل التقديم مباشرة