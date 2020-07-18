طريقة عمل آيس كريم الهيل “الحبهان”

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة مميزة لعمل آيس كريم بنكهة عربية بالهيل أو الحبهان مع الحليب والكريمة

المقادير اللازمة

2 كوب حليب كامل الدسم

6 حبات هيل (مطحون)

4 صفار بيض

3/4 كوب سكر

2/3 كوب كريمة خفق ثقيلة

طريقة العمل

في قدر متوسط ​​يوضع الحليب مع الهيل ويترك ليغلي ببطء

بمجرد غليان مزيج الحليب والهيل ، أزيلي القدر وغطيه لمدة 30 دقيقة تقريبًا

بعد 30 دقيقة ، صفي الحليب من خلال منخل مع التخلص من حبات الهيل المسحوقة

ضعي الحليب المغلي في القدر واتركيه جانبًا

في وعاء خلط آخر ، ابدأ في خلط صفار البيض والسكر حتى يصل إلى قوام سميك ويتخلص من اللون الكريمي

أعيدي تسخين الحليب بعناية حتى يصبح دافئًا

صبي كمية صغيرة في خليط البيض واخفقيه

ثم صبي خليط البيض بالكامل في القدر مع الحليب وأعديه إلى حرارة منخفضة

قلبي حتى يصبح الخليط مثل الكسترد ويلصق بظهر الملعقة مع مراعاة أن لا تدعي الكسترد يغلي.

إرفعي القدر من الحرارة واستمري في التقليب حتى يبرد تمامًا تقريبًا

ثم أسكبي كريمة الخفق الثقيلة في الكسترد وقلبي

قومي بتجميد هذا المزيج ثم ضعيه في ماكينه الآيس كريم

أو ضعيه ساعتين ليتجمد ثم إخفقيه بالمضرب الكهربائي وضعيه يتجمد تماماً قبل التقديم