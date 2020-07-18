صحة الشرقية تطلق  حملة ” دمي لوطني” للتبرع بالدم

يطلق فريق حملات التبرع بالدم بالمختبر الإقليمي وبنك الدم بصحة الشرقية بالتعاون مع جمعية إيثار لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية حملة للتبرع بالدم بعنوان (دمي لوطني) وذلك بمجمع الراشد التجاري بالخبر (بوابة ١).
وأكد الأستاذ / عبدالله بن مطر العتيبي مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الشرقيه بأن هذه الحملة تأتي دعما للجهات المختصة لتزويد بنوك الدم بالمنطقة بوحدات الدم ومشتقاته لسد الاحتياج، وكذلك نشر ثقافة أهمية التبرع بالدم حيث انطلقت الحملة وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والوقاية منه.
وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار الأستاذ / عبدالعزيز بن علي التركي إلي حرص الجمعية على تنفيذ مثل هذه الحملات في إطار جهودها المستمرة على مدار العام، في إطار التعاون والتكامل مع صحة الشرقية لسد حاجة بنوك الدم بالكميات اللازمة لاسيما في هذه الأوقات مع استمرار جائحة كورونا، كما نهدف من خلال هذه الحملات إلى تعريف كافة شرائح المجتمع بأهمية التبرع بالدم، بالإضافة إلى تغيير النمط السائد حول مفهوم التبرع بالدم .
فيما أشارت المدير التنفيذي للجمعية وعد شراحيلي بأن الفريق التطوعي للحملة سيقوم بتوعية زوار المجمع بالتبرع بالدم وتحفيزهم للتبرع، ومساعدة موظفي بنك الدم بتسهيل إجراءات المتبرعين ودخولهم، كما تم تنبيه المتطوعين بحكم الأزمة إلى اتباع الإجراءات الإحترازية ومنها لبس القفزات، والكمام ،مع ضرورة تحميل تطبيق وزارة الصحة للعودة بحذر .