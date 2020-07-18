صحة الشرقية تطلق  حملة ” دمي لوطني” للتبرع بالدم

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار الأستاذ / عبدالعزيز بن علي التركي إلي حرص الجمعية على تنفيذ مثل هذه الحملات في إطار جهودها المستمرة على مدار العام، في إطار التعاون والتكامل مع صحة الشرقية لسد حاجة بنوك الدم بالكميات اللازمة لاسيما في هذه الأوقات مع استمرار جائحة كورونا، كما نهدف من خلال هذه الحملات إلى تعريف كافة شرائح المجتمع بأهمية التبرع بالدم، بالإضافة إلى تغيير النمط السائد حول مفهوم التبرع بالدم .