زجاجة موت لعلاج كورونا .. تسمم 5 أشخاص ووزارة الصحة البوليفية تحذر

زجاجة موت وسباق عالمي للتخلص من فيروس كورونا، لكن هذا السباق لم يسفر عن جديد حتى الآن، رغم مرور ما يقارب الستة أشهر على الأمر.

في هذا الصعيد، استغل البعض أزمة علاج كورونا والتي يحاول العلماء حلها، من أجل الترويج ل زجاجة علاج زائفة ومضرة تسبب أمراض ووفيات.

وفي كارثة حقيقية في بوليفيا، يبيع الأشخاص الموت على هيئة زجاجة تعالج الفيروس التاجي.

حيث تحوي الزجاجة على ثاني أكسيد الكلور، وهو عنصر مبيض سام، تم الترويج له خطأ على أنه علاج لفيروس كورونا، وعدد آخر كبير من الأمراض.

ويستمر الإقبال الواسع في مدينة كوتشابامبا لشراء المطهر، المعروف عنه أنه يسبب الضرر لمن يبتلعونه.

وذلك رغم تحذير وزارة الصحة من مخاطره.

تسمم 5 أشخاص

كما ذكرت السلطات أن ما لا يقل عن 5 أشخاص أصيبوا بالتسمم بعد تناولهم المطهر في العاصمة لاباز.

وقال الدكتور أنطونيو فيرويز، الذي يعالج الخمسة في إحدى المستشفيات، إن أحدهم أعتقد خطأ أنه مصاب بكوفيد-19.

وظن أنه مصاب بالتهاب رئوي بعد تناوله ثاني أكسيد الكلور ودواء يستخدم لعلاج الطفيليات.

وأضاف أن الباقين في تحسن، وفق ما ذكرت “سكاي نيوز” نقلا عن “أسوشيتد برس”.

وقال ميخيل انخيل ديلجادو، المسؤول الوزاري البارز: ” لا يمكن لوزارة الصحة أن تخاطر بالتوصية بشيء ليس له أي أساس علمي”.