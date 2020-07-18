رسميًا: مدرب الهلال السابق ينتقل إلى بنفيكا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي عن تعاقده رسميًا مع مدرب الهلال السابق، خورخي خيسوس، للإشراف على الدفة الفنية للفريق الفترة المقبلة.

وفضّل خيسوس (65 عامًا) العودة إلى بيته البرتغال بطلب شخصي من إدارة فلامنجو، رغم تبقي عام كامل في عقده مع الفريق.

وصنع المدرب المحنك سمعته بالفعل مع فلامنجو خلال موسم واحد فقط، إذ جلب لخزائن النادي 5 بطولات في انتعاشة لم يشهدها من قبل.

أبرزها الدوري البرازيلي للمرة الأولى منذ 10 أعوام، واللقب الثاني في كأس ليبرتادورس في تاريخ النادي، مع العلم أن اللقب الأول كان عام 1981.

إضافة إلى بطولة كوباسودا أمريكانا وكأس ريكوبا وكأس كاريوكا وهي بطولات على مستوى أمريكا الجنوبية، ليكون المجموع 5 بطولات خلال موسم واحد.

الرقم المميز أن ألقاب خيسوس مع فلامنجو في موسم 2019-2020 أكبر من مجموع المباريات التي خسرها (4 مباريات) خلال 58 مناسبة.

وسبق للمدرب البرتغالي أن أشرف على تدريب بنفيكا 7 مواسم في الفترة من 2009 إلى 2015.

وقاده لتحقيق 3 ألقاب للدوري المحلي، و6 ألقاب للكأس، ولقب وحيد في كأس السوبر البرتغالية.