تحذير للشباب من عدم ظهور أعراض “كوفيد”

واشنطن – وكالات

حذر خبير الأمراض المعدية في البيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي، الفئات الأصغر سنا من عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الأخرى الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا الذي زاد بقوة في أجزاء من الولايات المتحدة.

وقال في مقابلة مباشرة مع الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” مارك زوكربيرغ: “أرجوكم تحملوا المسؤولية المجتمعية، وكونوا جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة”، محذرا من أنه حتى أولئك الشباب الذين لم تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينشروا الفيروس، مما يزيد من احتمال إصابة أناس أكثر عرضة للخطر.

وتعرضت منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها “فيسبوك” لانتقادات بسبب سماحها بانتشار معلومات مغلوطة بشأن الجائحة، مثل العلاجات الوهمية ونظريات المؤامرة واسعة النطاق.

وقال فاوتشي: إن بعض الولايات شرعت في إعادة فتح المؤسسات والمتاجر رغم أنها لم تلتزم بإرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال إنه في ولايات أخرى “ألقى المواطنون بالحذر في مهب الريح”، مستشهدا بصور تظهر أشخاصا يتجمعون في “مقاهٍ” دون كمامات واقية.