الرياضة

بمشاركة سعودية و25 دولة..

 انطلاق الدورة الدولية لتطوير مدربي السباحة للأولمبياد الخاص

صحيفة البلادaccess_time28 / ذو القعدة / 1441 هـ      18 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

تنطلق اليوم، وعلى مدى يومين أعمال الدورة التدريبية الدولية

لتطوير وتأهيل  مدربي السباحة للأولمبياد الخاص، التى تقام يومي 19و20

على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM     بدعم من اتحاد الاتحادات

الرياضة العربية و الاولمبياد الخاص الدولى والاتحادين العربي والإماراتي

 للسباحة وبتنظيم  اماراتى ،  وتعد إقامة تلك الدورة الهامة تجهيزا

لإعداد مجموعة من المدربين المؤهلين للعمل فى مجال الأولمبياد الخاص

استعدادا للألعاب العالمية الصيفية التى تقام بألمانيا عام 2023. يشارك فى

الدورة مدربون من  السعودية ، عمان ،  البحرين ، مصر ،الامارات ، ليبيا،

الأردن ،الجزائر ،السودان ،العراق، الكويت ، المغرب  ، اليمن ،إيران ،

تونس ، جزرالُقمـــر ، سوريا ، لبنان ، الى  جانب مدربين من أرمينيا ،

الفلبين ، الهند ، جزر فيجي ، فرنسا.

صحيفة البلاد

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