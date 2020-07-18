أمين العاصمة المقدسة يطلق منصَّة الإبداع البلدي

مكة المكرمة : واس

أطلق معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم منصة الإبداع البلدي بحُلَّتها الجديدة، التي تهدف إلى استقبال الأفكار الإبداعية والمساهمة في تطوير مدينة مكة المكرمة وتحسين تجربة المواطنين لخدمات القطاع البلدي.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني، أنَّ إنشاء المنصة يأتي تحقيقاً لرغبة وزارة الشؤون البلدية والقروية في السير مع المتغيرات التنموية والتطور الذي تشهده المملكة بشكلٍ عام، ورغبةً في الارتقاء بمستوى أداء العمل البلدي بما يتلاءم مع تلك المتغيرات، مؤكداً أن الأمانة حريصة على تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للسكان، إلى جانب تطوير مدينة مكة المكرمة وتنميتها بما يواكب تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح مدير عام تقنية المعلومات بالأمانة المهندس نايف بن علي هوساوي أنَّ المنصة الإلكترونية رُبطت مع نظام “أبشر” لحماية المعلومات وحفظ الحقوق، مشيراً إلى إتاحة الفرصة لإشراك جميع فئات المجتمع واستقبال مقترحات الجمهور و أفكارهم الإبداعية في جميع المجالات والفئات المتعلقة بالخدمات البلدية مع إمكانية تعديل المقترحات وتقييمها.

بدوره أوضح مدير مركز الإبداع البلدي بالأمانة المهندس محمد بن عبدالعزيز خوج، أن تبني فكرة إنشاء المنصة يتفق مع إستراتيجيات الوزارة في عملية التطوير، لافتًا الانتباه إلى أن مركز الإبداع البلدي يهدف إلى جمع الأفكار الإبداعية عبر المنصة الإلكترونية وطرح الحلول الناجحة وتطبيقها لإيجاد الأثر الملموس، بما يسهم في تطوير الخدمات البلدية. داعياً الجميع للمشاركة والمساهمة في المركز عبر زيارة الرابط التالي: https://wsrv.holymakkah.gov.sa/Innovation/CitizenIdea .