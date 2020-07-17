غابة رغدان .. متنزه الباحثين عن الهدوء

الباحة ــ البلاد

قبل أن تصل إلى غابة رغدان تشاهد من بعيد غابات العرعر التي تغطي نسبة 90 % من تضاريس هذا المتنزه البري والذي يستقطب الباحثين عن الهدوء في هذه الأيام مع تطبيق الاحترازات الوقائية، وعندما تحط رحالك على أول أعتاب الغابة تجد أنها مكان يجمع بين سحر الطبيعة وجمالها ، وتفاصيل الهدوء والذي تقطعه شقشقة عصافير مستوطنة وأخرى مهاجرة . وتعد غابة رغدان رئة المنطقة التي يتنفس عبرها زوار وأهالي الباحة , فبين غاباتها تلامس نسمات العليل الباردة وكثافة الضباب ورذاذ المطر ، في حين أن التجوال على أطرافها وفضاء ساحاتها يشعرك بدفء شمسها.



وتنقل أجواء الغابة الواقعة على المنحدر الصخري المطل على تهامة على ارتفاع يتجاوز 1700 متر عن سطح البحر ،السائح إلى خيال حالم يسوده هدوء وتناسق ألوان الطبيعة وتناغم أصوات الحياة بها وطيب روائحها كونها مكاناً حقيقياً لا يحتاج إلى تحسين أو تجميل ، فمسطحاتها الخضراء ومدرجات طبيعتها وتناسق أشجارها شاهدٌ على جمالها الفطري.

وتمثل أشجار العرعر التي تغطي أكثر من 90 % من مساحة غابة رغدان التي تقدر بـ600.000 متر مربع العنصر الجمالي والجذاب للمساحات الخضراء بالغابة , حيث تعد من الأشجار المعمرة بأغصانها المتشابكة التي تُسهم في إيجاد مساحات كبيرة من الظلال ، علاوة على عملها في حماية مساقط المياه ونظم جريانها ، إضافة إلى أنها من أحد أهم عناصر الجذب السياحي لطول عمرها الذي يصل إلى مئات السنين.

من ناحية أخرى تشهد الحدائق والمتنزهات العامة بمنطقة الباحة هذه الأيام ، إقبالا كثيفًا من الأهالي والزوار القادمين من داخل المملكة للاستمتاع بالأجواء المناخية الممطرة في المنطقة، وتصدرت غابة رغدان ومتنزه الأمير حسام نسبة الإقبال السياحي،من خلال الحضور اللافت للانتباه من قبل الأسر التي تقضي برفقة أطفالها أمتع اللحظات على المسطحات الخضراء والجلسات العائلية المظللة, وسط تطبيق الاحترازات والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”. وبين أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط أن مجمل مساحات الحدائق والمتنزهات تجاوز 27 مليون متر مربع, تشمل المرافق العامة وألعاب الأطفال وكذلك المسطحات الخضراء والمظلات وأعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات والمواقف. وأبان أنه جرى تركيب 234 لعبة جديدة منها المخصص للأطفال وأخرى للياقة, وزراعة 765 ألفا من الزهور والأشجار, كما قامت الأمانة بصيانة 328 ألف متر مربع للمسطحات الخضراء, وصيانة 217 دورة مياه, بالإضافة إلى صيانة 18800 عمود إنارة, وتركيب 581 مظلة, وتركيب بلاط مطاطي لأرضيات الملاعب بمساحة 6800 متر مربع, وصيانة 42 ألف متر مربع للأرصفة وممرات المشاة.

وأكد الدكتور السواط أن أمانة الباحة تبذل كل الجهود من أجل زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للسكان والزوار بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية من خلال تنفيذ المزيد من مشروعات الحدائق والعناية بأعمال التشجير في مختلف أنحاء المنطقة، لتوفير المتنفس الجميل للأسر والأفراد.