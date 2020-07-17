شواطئ تبوك تستقبل هواة الغوص

تبوك ـ البلاد

تشهد شواطئ تبوك هذه الأيام حراكا دائبا لهواة الصيد وممارسي الغوص والرياضات البحرية بمختلف أنواعها، فضلا عن حركة شراء نشطة في متاجر بيع المستلزمات والمعدات الخاصة بالسباحة والغوص، وسط الالتزام التام والتقيد بـ “‏البروتوكولات” الوقائية التي أعلنت عنها الجهات المعنية بتوفير أدوات ‏السلامة الصحية من معقمات وقفازات للمتسوقين لاستخدامها قبيل الدخول للمتاجر ‏حفاظاً على سلامة الجميع.

وقال تركي الحربي أحد ملاك المتاجر المتخصصة بمجال الغوص، : لابد لممارس رياضة الغوص التزام عدد من الضوابط ومنها وجود رخصة للغوص معتمدة، وممارسة الغوص في المواقع المحددة والمخصصة لهذه الرياضة من قبل مراكز حرس الحدود، واتباع التعليمات المبلغة لهم من هذه المراكز الموجودة على مدار الساعة على السواحل، بما فيها الحصول على الموافقة قبل الغوص. وأكد على الغواصين وممارسي أنواع الرياضات البحرية ضرورة الغوص ضمن فريق أو مجموعة طبقاً لتعليمات المنظمات العالمية، والحرص على اقتناء المعدات ذات المواصفات والجودة العالية، مثل بدلة الغوص لحماية الجسم والمحافظة على درجة حرارته تحت الماء، مع وجود الماسك والسنوركل لسهولة التنفس ومعادلة الضغط ، وحزام الأوزان لتطبيق الطفوية الصحيحة والزعانف لسهولة التحرك والنزول للأعماق بشكل مريح، ولا بد من الحرص على أدوات السلامة مثل سكين الغوص والقفاز الحامي لليدين، وجهاز ذكي لمعرفة قياسات المسافة الخاصة بالعمق ودرجة حرارة المياه وتحديد الاتجاهات في أثناء الغوص.