السودان : استهداف الحوثيين للمدنيين يهدف لعرقلة الحل السياسي في اليمن

الخرطوم _ هيثم كابو

أكد السودان علي تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، وحقها في الدفاع عن أمن أراضيها ومواطنيها.

وجددت الخارجية السودانية في بيان صادر أمس (الخميس) عن استنكارها للقصف الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية من طرف المليشيات الحوثية في اليمن يوم 13 يوليو الجاري.

وأضاف البيان، بأنه وضح جلياً أن الهدف من تواتر استهداف المليشيات الحوثية للمدنيين بالداخل اليمني، ودول جوار اليمن، هو عرقلة الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والمبعوث الأممي لليمن لتحريك العملية السياسية والتوصل لحل سياسي شامل.

وطالب السودان بالوقف الفوري لهذه التصرفات العدائية، ودعوة جميع الأطراف للعودة للمفاوضات السياسية للتوصل للحل السياسي الشامل.