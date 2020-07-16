مانشستر سيتي يخطف “جوهرة” الكرة الإسبانية

ذكرت تقارير إعلامية صادرة الخميس، أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد حسمت صفقة التعاقد مع موهبة كرة القدم الإسبانية، فيران توريس.

ونوهت يومية “آس” بأن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا والناشط في فالنسيا، على أعتاب إبرام عقد مع مانشستر سيتي خلال الأيام القادمة.

ويعتبر توريس أحد أبرز المواهب في الدوري الإسباني هذا الموسم، بتسجيله 6 أهداف وتقديمه سبع تمريرات حاسمة إلى زملائه.

🚨 EXCLUSIVA: Acuerdo total entre Ferran Torres y el Manchester City de Guardiola — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 15, 2020

ينشط توريس في مركز الجناح الأيمن، ويتميز بالسرعة والمهارة الفائقتين، وهو لاعب دولي لمنتخب إسبانيا لأقل من 21 عامًا.

ينقضي تعاقده مع فالنسيا صيف 2021، ما يعني أن بإمكانه التوقيع مجانًا في يناير القادم لأي نادٍ يرغب في حمل ألوانه.

وعوضًا عن خسارته من دون مقابل، فإن إدارة الخفافيش قررت طرح اسم اللاعب في السوق الصيفي القادم للاستفادة المادية منه.

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ويشير تقرير “آس” إلى أن قيمة الصفقة ستتراوح ما بين 30 و40 مليون يورو، رغم عدم فتح قنوات الاتصال الرسمية بين سيتي وفالنسيا وممثلي اللاعب.

من المعتقد به في أروقة الصحافة الإنجليزية أن مانشستر سيتي قرر التعاقد مع توريس لتعويض رحيل ليروي ساني، الذي تقمّص ألوان بايرن ميونيخ.

إذ يحبذ المدرب جوارديولا العمل مع تلك النوعية من اللاعبين الإسبان الذين يجيدون الاحتفاظ بالكرة، لما لديهم من تكنيك عالٍ وقدرة كبيرة على التمرير الدقيق.