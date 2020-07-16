كارثة تقنية وقع فيها الملايين .. هل تملك واتساب مزيف ومخترق؟

واتساب هذا التطبيق الشهير الذي يستخدمه الملايين حول العالم، قد يكون مزيفا لدى البعض، وهي التحذيرات الأخطر حتى الآن.

وحذر الجميع من نسخة لتطبيق واتسآب، بنفس الاسم والشكل لتطبيق التواصل الشهير.

وحذر حساب “وابيتا انفو” عبر موقع “تويتر”، المستخدمين من التطبيق المزيف، الذي يشمل نفس خصائص “واتس آب”، وفقا لوكالة “سبوتنك”.

ويستخدم ملايين الأشخاص في العالم النسخة المزورة، الأمر الذي يجعلهم فريسة سهلة للمخترقين والقراصنة.

الذين يمكنهم بواسطة هذا التطبيق التجسس على المستخدمين أو اختراق هواتفهم بشكل كامل.

والسطو على المعلومات والصور الموجودة على الهاتف.

وتتم عملية التورط باستخدام التطبيق المزور عبر إغراء المستخدمين بنسخة معدلة من التطبيق ومطورة وتتضمن مزايا أكثر.

وحذر الحساب “لا تستخدم أي نسخة معدلة من واتساب ؛ حيث تبدو بعض الإصدارات المعدلة من التطبيق مغرية لكنها لا تستحق المخاطرة.

وأضاف: “منشئو هذا التطبيق المزور يمكنهم بسهولة استخدام هذا التطبيق في هجمات إلكترونية أو أعمال قرصنة أو استخدامه في أعمال التنصت على الإنترنت”.