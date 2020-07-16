نرمين عباس

ما هى الإسعافات الأولية؟

يمكن للحوادث أو المرض أن يحدث لأي شخص في أي وقت ، سواء في المنزل أو في العمل أو في المدرسة

تغطي الإسعافات الأولية الخطوات المتخذة لمساعدة المصاب أو المريض في الدقائق الأولى بعد الحدث

غالبًا ما يمكن أن تساعد هذه الإسعافات الأولية شخصًا على الشعور بالتحسن ، والتعافي بسرعة أكبر ، ويمكن أن تنقذ الأرواح

يمكن أن تكون الإسعافات الأولية مفيدة في العديد من المواقف المختلفة ، من الالتواءات إلى الصدمات الكهربائية إلى النوبات القلبية

قائمة بأساسيات شنطة الإسعافات الأولية

يمكنك تخصيص مجموعة الإسعافات الأولية الخاصة بك حسب الأنشطة التي تقوم بها

قد تشمل قائمة شنطة مجموعة الإسعافات الأولية الأساسية ما يلي :-

ضمادات ذات عرض متفاوت

شريط مضاد للحساسية (الجلد)

الضمادات الثلاثية

شرائط ضمادة لاصقة بأحجام مختلفة

مسحات شاش

وسادة للعين معقمة

مسحات الكحول

مقص ستانلس ستيل (حاد / حاد) 12.5 سم

قفازات يمكن التخلص منها

ملقط منشط من الفولاذ المقاوم للصدأ (ملاقط)

بطانية الصدمة (الحرارية)

دبابيس الأمان

المفكرة وعلامة دائمة

أنابيب / أكياس ملحية معقمة

درع الإنعاش المتاح الوجه

مسحات الجلد المطهرة

كريم حكة

كتيب الإسعافات الأولية