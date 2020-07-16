البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل جمبري باربكيو بنكهة الشوي المميزة

المقادير اللازمة

كيلو جمبري منظف

كوب مرق دجاج

كوب شراب شعير

ربع كوب زبدة ذائبة

ربع كوب زيت زيتون

4 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة بهارات

نصف ملعقة كبيرة صلصة حارة

2 ملعقة صغيرة صلصة ورسيسترشاير

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة إكليل الجبل الطازج مفروم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/3 كوب بقدونس مفروم

عصير ليمونة واحدة

طريقة العمل

امزجي جميع المكونات باستثناء الجمبري والبقدونس في وعاء متوسط

أضيفي الجمبري إلى الخليط وغطي الوعاء بغلاف بلاستيكي واتركيه ينقع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة

ضعي مقلاة على الشواية وأعطيها وقت لتسخينها

اسكبي التتبيلة من الوعاء في المقلاة واتركيها لتغلي لمدة 2 إلى 3 دقائق

ضعي الجمبري واطهيه لمدة 5 إلى 6 دقائق إضافية ، مع التقليب

بمجرد أن يصبح الجمبري وردي اللون ، وتغلي الصلصة بشكل كاف

يرفع عن النار ويسكب في طبق التقديم

يغطى بالبقدونس ويقدم