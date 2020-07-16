البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل آيس كريم النعناع المنعش

المقادير اللازمة

2 كوب حليب

2 بيضة

كوب سكر

نصف كوب عسل ذرة

2 كوب كريمة ثقيلة

نصف ملعقة صغيرة من خلاصة النعناع

لون طعام أخضر

أغصان النعناع الطازجة للتقديم

طريقة العمل

ضعي الحليب في أقدر فوق ماء ليغلي

قومي بتدفئة الحليب حتى تبدأ الفقاعات في التكون

في هذه الأثناء في وعاء متوسط ​ اخفقي البيض والسكر وعسل الذرة الخفيفة معاً

يضاف خليط البيض ببطء إلى الحليب الدافئ مع التقليب المستمر

يطهى فوق الماء المغلي لمدة 5 دقائق أثناء التقليب أو حتى يتماسك ويصل إلى قوام الكسترد

ارفع الكسترد من على النار

ضعي الكريمة الثقيلة وخلاصة النعناع ولون الطعام الأخضر وقلبي واتركيه يبرد

اسكبي خليط الكاسترد في وعاء محكم البرودة

ثم برديه في الثلاجة لمدة 8 ساعات على الأقل قبل الخلط

اسكبي الخليط في ماكينة الآيس كريم ثم قدميه مثلج

وان لم تتوفر ماكينة الايس كريم

إخرجي الآيس كريم من الفريزر وأخفقيه بالمضرب الكهربائي

ثم ضعيه ليتجمد مرة أخري قبل التقديم