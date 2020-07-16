ديوان المظالم .. خدمات إلكترونية بكفاءة عالية

الرياض – البلاد

أُطلق ديوان المظالم أمس خدمة التواصل مع رئيس الديوان عبر الاتصال المرئي، سعياً لتطوير منظومة التواصل الفعال بين رئاسة الديوان والمراجعين والمنسوبين وفق أحدث أساليب التقنية الحديثة حيث تشكل هذه الخدمة في جوهرها تحولًا للقاء الأسبوعي مع رئيس ديوان المظالم من الطريقة التقليدية إلى قالب إلكتروني.

وستكون إجراءات طلب الخدمة إلكترونية وميسرة، وستتيح للمراجعين والمنسوبين تسجيل بياناتهم وحجز لقاء مع رئيس ديوان المظالم، ومن ثم سيُحدد الوقت والزمن المخصص للقاء.

أعلى معايير الجودة والكفاءة

وتعمل منظومة التواصل في ديوان المظالم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة لخدمة المستفيدين، إذ أسهم مركز الاتصال الموحد بالديوان منذ إطلاقه عام 1439هـ، في تقديم الخدمات والأعمال التي من شأنها خدمة المستفيدين في إجراءاتهم القضائية، كذلك خدمة منسوبي الديوان في شتى المجالات الوظيفية وما يتعلق بالأعمال الإدارية الداخلية التي سهّلت إنجازها بوقت وجيز.

وتجمع الخدمات الإلكترونية القضائية لديوان المظالم الكثير من الإجراءات التي يمكن للمستفيدين إنجازها دون الحاجة إلى الحضور للمحاكم الإدارية للمتابعة، حيث وفرت منصة معين الإلكترونية العديد منها بشكل إلكتروني كامل، وبطريقة ميسرة، لا سيما مع الاحترازات الوقائية تجاه فايروس كورونا وفق ما قررته الجهات المختصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة.

كما هيأ الديوان لذلك البنية التقنية الملائمة لاستكمال العديد إجراءات التقاضي والترافع، والتي يمكن إنهاؤها في أي وقت وفق معايير عالية في أمن المعلومات.

ومن الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة ” معين الإلكترونية”، خدمة قضاياي، وخدمة مواعيدي، وتقديم الدعوى إلكترونيًا، والاستعلام عن مواعيد الجلسات، وخدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى، وطلب الاستئناف، والاستعلام عن حالة قضية، والاطلاع على الأحكام، وخدمة التذكير والاشعارات، والاستعلام التفصيلي عن قضية وعن صحة الوثائق فيها، وخدمة تعديل بيانات التبليغ في الدعاوى، بالإضافة إلى خدمة إثبات الحضور.

كما وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بتخصيص بريد إلكتروني لكل محكمة من محاكم الديوان، وذلك لخدمة المستفيدين في معاملاتهم القضائية، وتلقي جميع الاستفسارات التي تتعلق بها على مدار الساعة، عبر بيئة تقنية آمنة في ظل الأزمة الصحية الحالية، وذلك إضافة إلى التواصل الإلكتروني المتاح عبر منصة (معين) الإلكترونية والقنوات الأخرى.